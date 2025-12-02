Fabio Capello: "Leao centravanti è il meglio possibile. Lukaku può essere determinante"

Milan e Napoli a braccetto in vetta al campionato. 28 punti a testa, uno in più di Roma e Inter. Questo recita la classifica del campionato italiano. E proprio sui rossoneri si è concentrato Fabio Capello nel corso di un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico ha premiato l'impiego di Leao centravanti sostenendo che non andrebbe cercato in giro nessun 9: "Un centravanti? E dove sono? Quelli che fanno la differenza se li tengono stretti i club che ce l’hanno, e se ce ne sono in giro arrivano prima gli inglesi, poi spagnoli e infine noi.

Ma, mercato a parte, dipende dalle idee tattiche dell’allenatore: servirebbe, nel caso, un giocatore che si adatti alla sua visione di gioco. Oppure uno che faccia gol: lì non si sbaglia mai. Il calcio è una materia facile: gli attaccanti devono segnare, i portieri parare... Non è un caso che il Milan sia tornato in cima proprio ora che Maignan compie grandi interventi".

Buone parole anche per Nkunku: "Contro la Lazio, per la prima volta, non mi è dispiaciuto, l’ho trovato coinvolto e volenteroso. Possiamo definirlo 'un risveglio'. Per i gol giusto aspettarlo ancora". Infine un punto in più per il Napoli, secondo Capello, è Lukaku: "Si è già visto quanto può essere determinante nel nostro campionato".