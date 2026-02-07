Genoa, Vitinha: "De Rossi è un allenatore che porta energia positiva"

Vitinha, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita: "De Rossi è un allenatore che porta tanta energia positiva, fiducia, anche quando siamo in difficoltà".

In fase di non possesso ti comporterai come fatto con Modric?

"Per un'ora e un quarto farò questo lavoro sì, poi vedremo"