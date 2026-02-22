Caressa schietto: "Juventus in un universo parallelo, Fabregas sa fare calcio in più modi"

"Il Como che domina a Torino e segna in contropiede, dimostrando che Fabregas sa fare calcio in più modi". È questo l'incipit del commento di Fabio Caressa, noto telecronista e volto di Sky Sport, all'indomani del 2-0 dei lariani imposto sul campo della Juventus dopo il pareggio d'oro strappato a San Siro contro il Milan. Con tanto di accorcio sensibile in classifica dopo lo scontro diretto dello Stadium da parte dei biancoblù, ora a -1 dalla Vecchia Signora.

Il focus, poi, si è spostato sui bianconeri: "La Juventus che prende gol al primo tiro in porta. Non sono 13 ma 18 in 24 partite, tutto considerato", l'analisi di Caressa. Commentando poi la scelta della quarta maglia del club piemontese, con una chiusura a tutto tondo di cosa stia accadendo in casa Juve: "La Juve con le strisce orizzontali invece che verticali, a me ieri sembrava di essere entrato in un universo parallelo. Invece no, io sono nell'universo giusto, il nostro. È la Juve che è entrata nell'universo parallelo".

L'allenatore bianconero Luciano Spalletti nelle ultime ore, intervenuto in mixed zone dallo Stadium dopo la brutta sconfitta incassata "Parte dalla consapevolezza di avere possibilità e potenzialità. Se non ne sei convinto, vai a prendere delle decisioni ma non le porti a casa, non ne sei convinto. Si lavorerà in questa direzione, non si possono fare partite di un livello di quattro partite fa, con gli stessi giocatori. Non avere Kalulu è fondamentale, anche oggi (ieri, ndr) 2-3 sono mancati e possono dare un contributo. Chiaro che bisogna sapersi organizzare a livello mentale. Saper fare delle scelte e andare forte in quella direzione".