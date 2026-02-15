Caressa su Inter-Juve: "Sarebbe stato scandaloso se il VAR avesse richiamato l'assistente?"

Fabio Caressa è un fiume in piena negli studi di Sky Sport analizzando ancora una volta la partita tra Inter e Juventus, tornando sul cartellino rosso a Kalulu: "Chiedo a tutti voi, ma sarebbe stato così scandaloso se il VAR avesse detto all'assistente: 'Sei sicuro che ha visto bene?'. Così lui poteva farlo tornare sulla sua decisione. Certo, è contro le regole, ma noi dobbiamo essere per quello che è giusto".

Caressa prosegue: "Si può parlare anche dello step on foot, ma secondo voi è giusto dare un rigore se uno calcia e gli viene pestato il piede dopo? No, perché che danno procura al giocatore? E allora non si dà, sennò si pensa di poter decodificare tutto nella vita, ma non è così. Non si può essere ligi e basta, bisogna avere buonsenso".