Kvernadze, il Frosinone è pronto a quintuplicargli l'ingaggio. Senza rinnovo a gennaio...

Giorgi Kvernadze è una delle punte di diamante del Frosinone sesto in classifica dopo le prime dieci giornate di campionato. Classe 2003, alla sua quarta stagione nel club del presidente Stirpe, a differenza del connazionale Kvaratskhelia non è certo planato sulla Serie A spostandone gli equilibri, ma ha avuto bisogno di tempo per crescere e diventare il giocatore che è oggi. Anche di un paio di campionati di Serie B. Con Kvara oggi stella (infortunata) del Paris Saint-Germain condivide il ruolo, a novembre potrà sostituire degnamente l'ex calciatore del Napoli, ma è chiaro che poi dovrà traslocare se vorrà giocare titolare anche con la Georgia. Magari ricoprire il ruolo di punta come fatto nel recente passato.

Clamoroso avvio di stagione

A Frosinone invece non ha oggi di questi problemi. Di lui Massimiliano Alvini qualche giorno fa ha parlato così: "Kvernadze è un giocatore diverso da Kvara. Lui è più fantasista, tenta sempre il dribbling, mentre Kvernadze ha più gamba e lo vedo sempre in palla". Tre gol e quattro assist in queste prime dieci giornate, l'ala 23enne ha tutto per diventare l'esterno d'attacco di una big. Ha lucidità nell'ultima scelta e capacità di rovesciare il fronte con grande velocità. Ha strappo e forza fisica, ha tante qualità che l'hanno posto sotto le luci della ribalta. Oggi è l'oggetto del desiderio di diverse società importanti, ma cosa succederà a gennaio?

Ora rinnoverà il contratto?

Kvernadze ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e uno stipendio di circa 200mila euro netti a stagione. Il calciatore georgiano di 23 anni a Frosinone si trova benissimo e la società del presidente Stirpe è pronto ad accontentarlo con un ingaggio decisamente più alto rispetto a quello attuale. Circa cinque volte superiore: pronto un contratto da un milione di euro l'anno per un calciatore che adesso deve decidere il da farsi. Se firmare o meno nelle prossime settimane. Non dovesse arrivare l'accordo entro gennaio, allora già nella prossima finestra di calciomercato potrebbe finire sul mercato.