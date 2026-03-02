Il Milan ha preso André dal Corinthians? L'affare rischia di finire in tribunale

Il Milan ha praticamente chiuso l'acquisto di Andre dal Corinthians per 15 milioni di euro più 2 di bonus, ma la trattativa adesso rischia di finire in tribunale. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, l'accordo tra i due club è quasi definito, ma il presidente Osmar Stabile non ha firmato e sembrerebbe non volerlo fare più dopo che il tecnico Dorival Junior ha chiaramente fatto capire con dichiarazioni pubbliche che preferirebbe non perderlo a stagione iniziata.

Il problema che si pone ora però è di natura legale perché il Diavolo parrebbe avere delle carte siglate dall'ufficio legale della società brasiliana. Per capire se possono costituire un ok preliminare, i rossoneri potrebbero rivolgersi alla FIFA per vedere affermati i suoi diritti. Difficile fare previsioni, ma - si legge sulla rosea - lo è altrettanto che un tribunale FIFA obblighi un club a trasferire un calciatore. L'ipotesi più probabile diventa un risarcimento economico.

In ogni caso sorprende come RedBird abbia deciso di investire così tanto per un 19enne non ancora testato in Europa. L'affare rientra nella politica della proprietà, ma Allegri recentemente ha chiesto rinforzi per il presente. C'è poi un dato: nella sua storia, mai il Milan ha speso così tanto per un calciatore così giovane che non era prima passato dal campionato italiano.