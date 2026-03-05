Chi in panchina da più tempo? Fresco cede lo scettro a Cusatis. Sorpresa in A: il più longevo è Fabregas

La novità è temperata. Dopo 44 anni, Gigi Fresco non è più l’allenatore della Virtus Verona. Ne rimarrà presidente, manager, e soprattutto vice allenatore: in panchina si scambierà il posto con Tommaso Chiecchi, che finora è stato il suo vice. Difficile parlare di svolta, per la squadra, ma a livello formale è così e finisce, almeno per un po’, un’eccezione tutta veneta nel calcio italiano, fatto di squadre mangia-allenatori.

Fresco cede così il testimone, che resta in Serie C. A succedergli come allenatore più longevo nel calcio professionistico italiano è infatti Giovanni Cusatis. Classe ’67, ex giramondo del pallone (ha lavorato al Watford e al Levadiakos, in Grecia), dal 2021 guida l’Alcione, terza squadra di Milano. Se Fresco è stato protagonista di grandi cavalcate, a cavallo tra dilettantismo e professionismo, Cusatis per ora all’Alcione ha visto solo sorrisi: dopo aver già conquistato la promozione dalla D alla C nel 2023 (via playoff) ed essersela vista negata per questioni di stadio, nel 2024 ha vinto la Serie D e centrato il passaggio di categoria a tutti gli effetti.

In Serie A, per la cronaca, nulla di paragonabile. Anzi, c’è una sorpresa. Il più longevo in panchina nel massimo campionato è infatti addirittura Cesc Fabregas, che ha preso le redini del Como a novembre del 2023, dopo l’esonero di Moreno Longo. Prima tecnico ad interim, poi formalmente vice affiancato da Osian Roberts, infine da luglio 2024 a tutti gli effetti come allenatore in prima dei comaschi. Una continuità che però gli consente comunque di battere Vincenzo Italiano (Bologna), Fabio Grosso (Sassuolo) e Kosta Runjaic (Udinese), tutti alla guida delle rispettive squadre da giugno 2024.