Casemiro insieme a Messi? Prende quota l'ipotesi Inter Miami dopo l'addio al Man United

Il ciclo europeo di Casemiro è ormai vicino alla conclusione. Il centrocampista brasiliano ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con il Manchester United e lascerà il club inglese al termine della stagione, diventando free agent a pochi giorni dal suo 34° compleanno.

Dopo l’esperienza al Real Madrid e l’avventura in Premier League, il futuro del brasiliano sembra destinato lontano dall’Europa. Le opzioni, però, non mancano. In patria, il suo nome è tornato centrale anche in ottica nazionale, con Carlo Ancelotti pronto a puntare su di lui come riferimento per la Seleção. Sul tavolo ci sono anche proposte dall’Arabia Saudita, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo, con cui ha condiviso anni di successi a Madrid.

Ma la pista più sorprendente porta negli Stati Uniti. Dall’Inghilterra filtra un forte interesse dell’Inter Miami, che lo vedrebbe come erede di Sergio Busquets, ormai ritirato. Casemiro avrebbe già visitato gli USA con la moglie, incontrando la dirigenza del club. Se l’operazione andasse in porto, il brasiliano condividerebbe lo spogliatoio con Lionel Messi, storico rivale affrontato e marcato duramente nei Clásicos e nelle sfide tra Argentina e Brasile. Un incrocio di destini che, a fine carriera, potrebbe trasformarsi in una convivenza inattesa sotto il sole della MLS