Messi, Ronaldo o un romantico ritorno al Sao Paulo? Casemiro sfoglia la margherita
Il futuro di Casemiro comincia a prendere forma. Il centrocampista brasiliano, destinato a lasciare il Manchester United al termine della stagione, è già al centro di diverse manovre di mercato in vista della prossima tappa della sua carriera. Cinque volte vincitore della Champions League con il Real Madrid, l’ex perno della Seleção continua ad avere estimatori nonostante l’età: compirà 34 anni la prossima settimana. Tra le opzioni più suggestive c’è l’approdo in MLS all’Inter Miami, dove potrebbe condividere lo spogliatoio con Lionel Messi. Il club della Florida, di proprietà di David Beckham, lo avrebbe individuato come primo obiettivo per rinforzare il centrocampo dopo il ritiro di Sergio Busquets. Non a caso, Casemiro è stato recentemente avvistato a Miami, intento a valutare città e strutture.
Non solo USA - Le alternative, però, non mancano. Dall’Arabia Saudita spinge l’Al Nassr, che gli offrirebbe la possibilità di ritrovare Cristiano Ronaldo, compagno di tanti successi in Spagna. Sullo sfondo resta anche un romantico ritorno in patria con il São Paulo, il club che lo ha lanciato nel grande calcio e che lo riaccoglierebbe a braccia aperte.
Tre strade diverse, accomunate da un denominatore comune: garantire al brasiliano un contesto competitivo ma meno logorante, ideale per valorizzare esperienza e leadership nell’ultima fase della carriera.