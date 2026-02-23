Altra perla per la collana di Messi? L'Inter Miami corteggia Casemiro per l'estate

Secondo quanto riportato dal Sun, Casemiro è finito nel mirino dell'Inter Miami e di alcuni club brasiliani. Il centrocampista ha confermato che lascerà l'Old Trafford al termine della stagione e il club di proprietà di David Beckham sta valutando l'affondo per ingaggiarlo a parametro zero. Dopo l'annuncio del ritiro di Busquets avvenuto l'anno scorso, la franchigia della MLS avrebbe individuato proprio nell'ex Real Madrid il sostituto ideale per guidare la mediana.

Anche il San Paolo, club in cui il mediano è cresciuto, segue con interesse la situazione ed è pronto a offrire un contratto biennale, nonostante non manchino le lusinghe dall'Arabia Saudita. L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo resta un'opzione concreta, anche se la cerchia dei pretendenti rimane ristretta a causa del pesantissimo ingaggio da 22 milioni annui percepito dal giocatore.

Nel comunicare il suo addio, Casemiro ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi dei Red Devils: "Porterò il Manchester United nel cuore per tutta la vita. Dal primo giorno in cui sono sceso in campo in questo splendido stadio, ho percepito la passione di Old Trafford e l'amore che condivido con i nostri sostenitori. Non è ancora il momento dei saluti; abbiamo altri quattro mesi per costruire nuovi ricordi e molto per cui lottare insieme. Il mio obiettivo principale resta quello di dare tutto me stesso per il successo di questo club speciale".