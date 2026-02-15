Inter-Juventus, Zazzaroni: "Stiamo riducendo il calcio a un cesso: il VAR non c'è quando serve"

Inter-Juventus, come da tradizione, è una gara destinata a far discutere ancora molto. Nella gara di ieri sera a finire nel mirino è stata l'espulsione comminata, per somma di ammonizioni, al difensore bianconero Pierre Kalulu. Evidente come il secondo giallo non andasse dato, ma per l'attuale protocollo del VAR non è previsto l'intervento in questo genere di errori. Una cosa destinata a cambiare a breve.

Proprio su questo si sofferma il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che dalle colonne del quotidiano riflette: "Il VAR c'è quando non serve e non c'è quando serve. Più o meno volontariamente, ci stanno prendendo per il protocollo", il suo gioco di parole.

Zazzaroni parla poi di una "svista clamorosa" da parte dell'arbitro La Penna, che in campo punisce "un fallo inesistente di Kalulu". E il VAR? "Tacitato dal protocollo. Pensate come sarebbe cambiata la partita se, intervenendo, avesse tolto l'ammonizione a Kalulu passandola a Bastoni per evidente simulazione: Bastoni era già ammonito". In conclusione, scrive: "Siamo italiani, siamo diversi da tutti gli altri. Noi abbiamo il bidet, gli altri no. E stiamo riducendo il calcio a un cesso".