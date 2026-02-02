Caso Romagnoli, parla l'agente: "La Lazio ha chiesto rinuncia di 3 stipendi... Ora impossibile il rinnovo"

Enzo Raiola, agente fra gli altri del difensore della Lazio Alessio Romagnoli, ha parlato a Radio Sportiva della situazione del giocatore dopo la fumata nera per il suo trasferimento in Qatar all'Al Sadd. Queste le parole del procuratore all'emittente:

“Col Lecce era la gara d'addio, il giorno dopo Lotito ha cambiato tutto. L'ultimo giorno si è riaperta la trattativa con l'Al Sadd che 10 giorni prima aveva fatto una proposta a cui non aveva ricevuto risposta fino all'ultimo. La Lazio ha chiesto di aumentarla, i qatarioti hanno detto di no, dopo un tira e molla alla Lazio hanno accettato quell'offerta... Ma l'hanno accettata tardi. Siamo arrivati alla fine e non c'erano più i tempi tecnici. La Lazio ha chiesto ad Alessio di rinunciare alle ultime 3 mensilità, è un loro modus operandi che non ha senso. È assurdo essere a gennaio coi giocatori che non hanno percepito 3-4 stipendi. Chiedere una rinuncia a un giocatore è folle. Il rinnovo? Vista la situazione si è chiusa la possibilità, il contratto è in scadenza nel 2027, ora vedremo in estate che accadrà”.