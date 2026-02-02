Romagnoli in permesso fino a venerdì, ma la Lazio vuole rimetterlo al centro: confronto con Sarri

Il mercato biancoceleste ha lasciato strascichi che ora vanno gestiti nello spogliatoio. Il mancato trasferimento di Alessio Romagnoli impone alla Lazio e a Maurizio Sarri di rimettere al centro un giocatore che, fino a pochi giorni fa, sembrava destinato a partire. Il club, forte delle parole dell’allenatore sulla centralità del difensore nel progetto tecnico, non intende fare sconti: Romagnoli deve tornare a guidare la retroguardia.

Come riferito dal Corriere della Sera, il numero 13 è in congedo parentale dopo la nascita del figlio, con permesso valido fino a venerdì, ma non è escluso un rientro anticipato per essere disponibile già contro la Juventus. Sarri lo attende, pur sapendo che servirà un confronto: tra i due, legati da un buon rapporto, c’è stato uno scambio teso nell’ultima settimana. Al tecnico non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del giocatore, incluso il passo indietro prima della gara col Genoa; Romagnoli, dal canto suo, avrebbe gradito una presa di posizione più netta con la società per agevolare la partenza verso l’Al-Sadd.

Il naufragio dell’operazione ha lasciato amarezza, anche perché l’intesa tra le parti era stata trovata. Ora servono motivazioni nuove e un reset emotivo. In estate si potrà riaprire il discorso: Roberto Mancini resta interessato e potrebbe riprovarci. Sul fronte rinnovo, invece, la strada appare chiusa: Claudio Lotito ha sondato il terreno, ma le richieste del giocatore sono fuori portata. Nel frattempo, la priorità è una sola: riportare Romagnoli al centro del progetto e trasformare la tensione in rendimento.