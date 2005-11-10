Cellino difende Allegri: "Tra i pochi che dà valore aggiunto, forse qualcuno non l'ha ancora capito"

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, l'ex presidente Massimo Cellino ha parlato di Massimiliano Allegri: "La realtà è che se lo mettete in discussione nella prima partita non è facile per nessun allenatore allenare. Diciamo che in esperienza Massimiliano è l’unico allenatore che dà un valore aggiunto alla squadra, uno dei pochi”.

E ancora: "Massimiliano deve stare lì vicino, il direttore sportivo deve stare vicino e supportarlo perché è uno che si flagella da solo, vuole sempre fare bene e quando non ci riesce si chiude. L’ambiente napoletano è il migliore del mondo, non si può chiedere di più, sinceramente".

Sullo stile di gioco del tecnico livornese: "Lui non ha mai giocato per difendere, è sempre uno che ha giocato sbilanciato in avanti, che predilige il buon gioco e il buon calcio. Lui fa quattro anni al Milan con Berlusconi e totale dieci alla Juventus. Cioè, forse qualcuno non ha ancora ben capito lo spessore dell’allenatore che c’è".