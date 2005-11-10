Napoli, ecco cosa ha detto Allegri a Colombo (e Sacchi) per farsi squalificare due giornate

Massimiliano Allegri non ci sarà né contro il Monza né contro la Juventus. Il Giudice Sportivo ha comminato due giornate di squalifica al tecnico del Napoli, espulso nel finale della gara contro la Roma pareggiata per 3-3 al Maradona in occasione della rete del pareggio giallorosso realizzata dall'argentino Balerdi.

Allegri contro Colombo e Sacchi

A tal proposito, le telecamere di DAZN hanno ricostruito tutti gli episodi che hanno portato Allegri all'espulsione. Il nervosismo del tecnico livornese inizia nel primo tempo, quando un fallo di Cristante su De Bruyne per Allegri sarebbe dovuto essere sanzionato con il giallo: "Non iniziate, è uguale al giallo su Marin", le parole al IV uomo Sacchi, che ha risposto: "Su Marin c'era imprudenza". Al 54' Wesley travolge Politano: "Ma è punizione", dice Allegri a Sacchi: "E' un fallo da ammonizione".

Il contato Balerdi-Beukema e il rosso a Max

Ma è nell'occasione del 3-3 giallorosso che saltano i nervi di Allegri. il tecnico livornese vede subito il contatto tra Balerdi e Beukema, iniziando a protestare e andando a muso duro su Sacchi. Pochi secondi dopo e la Roma pareggia e Allegri manda il quarto uomo a quel paese che a quel punto richiama l'arbitro Colombo che estrae il rosso. "Ma cosa ho detto? Mi dici cosa ho detto?" chiede a quel punto Allegri a Sacchi, andandogli contro a muso duro. Poi quando l'allenatore del Napoli viene allontanato si toglie la giacca urlando 'No!', prendendosela anche con la panchina della Roma: "Ma andate a cag**e anche voi vai".