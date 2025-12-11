Celtic-Roma, le formazioni ufficiali: out Pellegrini e Dybala, davanti c'è Ferguson

Dopo la chiusura della 6ª giornata di Champions League, oggi tocca all’Europa League, con la Roma di Gian Piero Gasperini impegnata nella delicata trasferta di Glasgow contro il Celtic (calcio d’inizio alle 21:00). I giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive in campionato, contro Napoli e Cagliari, ma in campo europeo il percorso resta positivo: 9 punti raccolti in cinque giornate, frutto di tre vittorie e due ko. Nell’ultimo turno all’Olimpico è arrivato il successo contro il Midtjylland, firmato da El Aynaoui ed El Shaarawy.

Il Celtic, ora affidato al francese Wilfried Nancy dopo l’addio di Brendan Rodgers e l’interim di Martin O’Neill, ha totalizzato fin qui 7 punti, rilanciandosi grazie al colpo esterno contro il Feyenoord nella 5ª giornata. In campionato, però, domenica è arrivato uno stop pesante nello scontro diretto con gli Hearts. Quello di stasera sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre: gli unici precedenti risalgono a due amichevoli, nel 1997 e nel 2004, con una vittoria per parte. A dirigere la partita sarà il rumeno Istvan Kovacs. Per la Roma, l’obiettivo è ripartire proprio dall’Europa. Di seguito le formazioni ufficiali.

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren

Allenatore: Wilfried Nancy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson

Allenatore: Gian Piero Gasperini