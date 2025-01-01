Eurorivali - Il Celtic perde la vetta in Scozia: ko interno con gli Hearts che lo staccano
Nuovo passo falso per il Celtic, futuro avversario della Roma in Europa League giovedì prossimo, sconfitto 2-1 dagli Hearts in Scottish Premiership. La capolista si impone con le reti di Braga al 43’ e McEntee al 64’, indirizzando il match prima del tardivo gol di Tierney nel recupero. Un successo che conferma la forza degli Hearts, ora con tre punti di margine in vetta e determinati a restare al comando.
Per il Celtic è la terza sconfitta in campionato: un dato preoccupante se confrontato con la scorsa stagione, chiusa da campioni con appena quattro ko complessivi.
CLASSIFICA
Hearts 35
Celtic 32*
Motherwell 26
Rangers 26*
Hibernian 24
Aberdeen 21*
Falkirk 21
Dundee Utd 16*
St. Mirren 14*
Kilmarnock 12
Dundee FC 12
Livingston 8*
*una gara in meno