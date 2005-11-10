Paulo Fonseca nuovo allenatore dello Sporting: accordo fino al 2030, al Lione 5 milioni
Michele Pavese
Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore dello Sporting. Il club di Lisbona ha raggiunto un accordo con il tecnico portoghese, che firmerà un contratto fino al 2030 e prenderà il posto di Rui Borges sulla panchina biancoverde. Per liberare l'allenatore dal contratto con il Lione, lo Sporting verserà nelle casse del club francese circa 5 milioni di euro. Fonseca, invece, percepirà uno stipendio da 3 milioni netti a stagione.
La società guidata da Frederico Varandas sta definendo gli ultimi dettagli con il Lione per procedere alla presentazione ufficiale del nuovo tecnico subito dopo la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma martedì sera a Londra. Nel frattempo, dopo l'addio ufficiale di Rui Borges, la squadra sarà affidata temporaneamente a Tiago Fernandes, allenatore della formazione B, che guiderà lo Sporting nell'impegno europeo.
L'esordio di Fonseca sulla panchina dei campioni di Portogallo potrebbe arrivare quindi sabato 7 novembre, quando lo Sporting affronterà il Moreirense all'Alvalade nella gara valida per l'11ª giornata di Primeira Liga. Per Fonseca si tratta di un ritorno in patria dopo 10 anni e le esperienze all'estero con Roma, Lilla, Porto, Shakhtar Donetsk, Milan e Lione.