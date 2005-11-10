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Como, domani la sfida al Lens: anche Chalobah assente dall'allenamento. Le immagini

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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 11:37Serie A
03.11.2026 11:37Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Allenamento di vigilia per il Como, atteso domani dalla sfida di Champions League contro il Lens. Nella seduta odierna non sta lavorando con il gruppo Trevoh Chalobah, così come Moise Kean, Assane Diao, Jesus Rodriguez e Jayden Addai.

Presente invece William Kambwala, che ha regolarmente preso parte all’allenamento nonostante non sia inserito nella lista Champions del Como e non possa quindi essere utilizzato nella gara contro il Lens.

Alla seduta sono stati inoltre aggregati quattro giovani: Cardoso, Grilli, Ginelli e Papaccioli, che hanno lavorato con la prima squadra alla vigilia dell’impegno europeo.

Fonte: Da Como, Yvonne Alessandro
L'allenamento della squadra di Fabregas

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