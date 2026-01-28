Seedorf: "Stasera un grande Napoli. Eliminato da squadre inferiori, non dal Chelsea"

Clarence Seedorf, ex centrocampista e allenatore, è intervenuto dopo la sconfitta del Napoli contro il Chelsea ai microfoni di Prime Video: "Abbiamo visto un grande Napoli, una squadra che fino alla fine ci ha provato: c'è un discorso di qualità, il Chelsea non ha creato cosi tante occasioni ma ha segnato da fuori area, sul terzo gol è stato perso un pallone ma la reazione del pubblico dice tutto.

Il Napoli non meritava questo risultato per la prestazione fatta, è un peccato ma l'eliminazione non arriva oggi ma con squadre inferiori al Chelsea. Io avrei fatto un po' più di possesso nel secondo tempo perché sai di non avere energie e dovevi metterti a palleggiare di più".