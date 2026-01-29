Chelsea, Rosenior: "Meglio nel secondo tempo, Joao Pedro ci ha regalato la vittoria"
Liam Rosenior, tecnico del Chelsea, analizza così ai microfoni di Prime Video, la vittoria per 3-2 sul Napoli che ha regalato ai Blues la qualificazione diretta per gli ottavi di Champions League: "Sono molto felice di aver vinto, sapevamo che sarebbe stato difficile. Nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà ma nel secondo abbiamo sistemato le cose, Joao Pedro ha fatto due gol straordinari che ci hanno regalato la vittoria".
