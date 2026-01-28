TMW I verdetti in Champions hanno deciso anche la data di Milan-Como: ecco quando si giocherà

Non solo Champions League. Da stasera è praticamente decisa anche la data del recupero della gara tra Milan e Como, che non verrà giocata il weekend dell'8 febbraio a causa delle Olimpiadi invernali che verranno disputate a Milano e Cortina. San Siro, in quel giorno, sarà occupato e i rossoneri non potranno scendere in campo contro la squadra di Fabregas, tanto che nel momento della pubblicazione di date e orari della ventiquattresima giornata di campionato la Lega Serie A ha comunicato che la sfida si sarebbe disputata, come da regolamento integrato la scorsa stagione, alla prima data utile. Che dipendeva dall'Inter.

Le ipotesi erano due e riguardavano la stessa settimana in cui ricadranno le gare degli spareggi di Champions League per le squadre qualificate tra il nono e il ventiquattresimo posto al termine della League Phase. L'Inter ha chiuso la prima parte della massima competizione europea al decimo posto, centrato stasera grazie alla vittoria contro il Borussia Dortmund e sarà dunque testa di serie al sorteggio di Nyon di venerdì. Questo significa che avrà il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa, nella settimana del 25 febbraio e per questo motivo Milan-Como verrà recuperata in quella del 17.

Manca solo l'ufficialità ma la decisione è praticamente certa. Allegri e Fabregas da stasera conoscono la data della loro sfida di rivincita della gara di poche settimane fa vinta dal Milan, in rimonta, per 1-3 al Sinigaglia.