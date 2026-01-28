Dominio Premier: 5 su 6 agli ottavi, il confronto con le altre leghe è imbarazzante

La classifica finale della fase campionato di Champions League certifica un dato su tutti: il dominio assoluto delle squadre inglesi. L’Inghilterra piazza cinque delle sue sei rappresentanti direttamente agli ottavi di finale, un risultato che nessun altro Paese è riuscito anche solo ad avvicinare. L'Arsenal ha dominato questa prima fase, precedendo il Bayern con numeri da corazzata, mentre Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City completano un blocco impressionante per qualità e profondità delle rose.

Se si guarda gli altri top campionati continentali, la differenza è abissale. Il bilancio italiano è chiaramente sotto le attese e nessuna squadra ha centrato gli ottavi diretti: Inter, Juventus, Atalanta e Napoli (addirittura eliminato) fotografano una Serie A che fatica a tenere il passo sul piano dell’intensità e dei grandi appuntamenti. Le due nerazzurre hanno pagato passi falsi nelle sfide decisive, la Vecchia Signora resta in corsa ma senza aver mai dato la sensazione di solidità assoluta. Il grande flop è quello dei campioni d'Italia, un' eliminazione pesante per prestigio e ambizioni.

Il Bayern Monaco tiene alto l'onore della Bundesliga, ma dietro c'è il vuoto: Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund disputeranno i playoff, con percorsi altalenanti e qualche fragilità difensiva di troppo, mentre l'Eintracht Francoforte è stato addirittura eliminato. Ancor più sorprendenti i risultati ottenuti dai club spagnoli: il Barcellona salva l’onore con l’accesso diretto agli ottavi, ma a far rumore è il Real Madrid costretto ai playoff. Non un dramma assoluto, ma un segnale di una Liga meno dominante rispetto al passato; anche l'Atletico Madrid seguirà la stessa strada, mentre Athletic Bilbao e Villarreal vanno fuori..

Anche la Francia esce con le ossa rotte. Il PSG campione in carica ha deluso, pagando discontinuità e qualche episodio chiave. Il Marsiglia è stato eliminato, mentre il Monaco giocherà i playoff senza grosse ambizioni.