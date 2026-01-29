Mourinho quasi non crede al gol di Trubin: "In carriera ne ho viste tante ma questa..."

José Mourinho quasi non ci crede. Il gol del 4-2 del suo Benfica contro il Real Madrid segnato dal portiere Trubin all'ultimo secondo ha permesso alle aquile portoghesi di qualificarsi al playoff ai danni dell'OM di Roberto De Zerbi. Il Benfica, ricordiamo, è una delle possibili avversarie dell'Inter al playoff. Queste le parole dello Special One:

In tutti i suoi anni di calcio aveva mai visto qualcosa del genere?

"Ho spesso dei flashback visto tutto quello che ho vissuto. Quello che è successo oggi è davvero la prima volta…".

Le sue sensazioni?

"Ne ho parlato con Huijsen nel tunnel, è stato mio giocatore alla Roma. Gli ho detto che hanno avuto fortuna, potevano perdere molto più che 4-2".

Il gol di Trubin era preparato?

"Sapevamo che avrebbe potuto segnare, anche contro il Porto ci era andato molto vicino… Il ragazzone ha le qualità per farlo, poi il cross fa la differenza. Quel calcio di punizione è stata una fortuna, così come l'essere andati lì col ragazzone... Non sapevo che servisse un gol in più, mi è stato detto all'ultimo minuto. Anche se non ci fossimo qualificati, avremmo mantenuto l'orgoglio".