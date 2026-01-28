Inter, segnali di vita per Luis Henrique. Da Perisic a Diaby: la parola va al mercato

Per 40 minuti pensi: ci risiamo. Luis Henrique corre forte, punta, poi s'intimidisce, rientra e scarica il pallone indietro. O calibra male il cross, o il passaggio. Poi ecco un traversone azzeccato, che Bonny sfrutta male, in chiusura di frazione. Da quella giocata e dai 15 minuti passati in spogliatoio fra un tempo e l'altro il brasiliano sembra acquisire coraggio.

La ripresa dice che Luis Henrique ha dato segnali incoraggianti. Niente di trascendentale, certo, ma l'ex Marsiglia ha avviato bene 2-3 contropiede, ha messo sulla testa di Pio Esposito un tracciante interessante, cercando scambi più incisivi su quella fascia in particolare con Thuram.

L'Inter esce rinvigorita dalla sfida vinta contro il Borussia Dortmund e con diversi giocatori che ne escono rinforzati. È presto per dire se fra questi ci sia anche Luis Henrique, ma sicuramente si può dire che qualche segnale di vista il ragazzo lo abbia dato, dopo una serata amara contro il Pisa, chiusa con l'onta del cambio già dopo mezz'ora.

Ora la parola va alla società ed al mercato. Nel prepartita il presidente Marotta non ha chiuso la porta all'ultima idea Moussa Diaby dall'Al-Ittihad, pur definendo la pista come un'ipotesi remota (leggi qui le sue parole). C'è Denzel Dumfries che spinge per rientrare il prima possibile, c'è Ivan Perisic che potrebbe tornare a Milano, soprattutto dopo l'eliminazione per il PSV Eindhoven. In pochi giorni avremo la verità sul futuro della fascia destra dell'Inter.