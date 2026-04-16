L’ennesimo ‘Nadaplete’ di Mbappé al Real Madrid. Spagnoli fuori da tutto e senza titoli

“Nadaplete”. Così il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al Barcellona, commenta l’ennesima stagione del Real Madrid che si chiuderà senza alcun successo di rilievo sottolineando come una delle stelle più brillanti della squadra, Kylian Mbappé, ancora una volta chiuda la sua stagione con la maglia dei Blancos senza successi. Tolta la Supercoppa Europea e l’Intercontinentale del 2024, quando era appena sbarcato a Madrid, infatti il francese non è riuscito ad alzare alcun trofeo con il Real.

Eppure nell’estate del 2024, quando il Real Madrid l’aveva finalmente strappato al Paris Saint-Germain a suon di milioni, il calciatore si era presentato dicendo di voler scrivere i capitoli più brillanti della storia del club. Una promessa che per ora è rimasta lì senza trasformarsi sul campo visto che anche in questa stagione il Real chiuderà, salvo miracolosi recuperi in campionato, senza trofei da mettere nella ricchissima bacheca del club.

Per Mbappé inoltre continua la ‘maledizione’ della Champions League visto che né col PSG prima né col Real Madrid ora il francese è riuscito a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie nonostante il suo talento e le sue qualità siano indiscutibili. Una situazione che pesa ancora di più se si pensa che i transalpini dopo il primo storico successo dello scorso anno in questa stagione hanno conquistato quella semifinale che invece è sfuggita al club iberico.