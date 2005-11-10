Champions, i risultati al 45': primo gol Real per Bernardo Silva. Bayern-Arsenal 1-1

Sono terminati i primi tempi delle sette sfide di Champions League in programma stasera. Tutto facile per l'Aston Villa, già avanti 2-0 contro il Viking. Uno a uno nella supersfida di Monaco di Baviera tra Bayern e Arsenal: Eze (subentrato a Saka, che ha subito un nuovo infortunio) porta avanti gli inglesi, Davies pareggia. Real avanti con la prima rete in maglia blanca di Bernardo Silva, vince anche il Bruges. Pari invece a Lisbona tra Sporting e LASK.

Aston Villa - Viking 2-0: 23' Barkley, 37' rig. Buendia

Bayern Monaco - Arsenal 1-1: 25' Eze (A), 35' Davies (B)

Betis - Feyenoord 0-0

Club Brugge - Lens 1-0: 45'+3 Vanaken

Inter - Shakhtar Donetsk 0-0

Real Madrid - Lipsia 1-0: 43' Bernardo Silva

Sporting CP - LASK 1-1: 5' rig. Suarez (S), 15' Lang (L)

Già terminate

Como - Manchester United 4-1: 2' e 57' Paz (C), 49' Douvikas (C), 76' Ramon (C), 91' Zirkzee (MU)

Lilla - Galatasaray 2-4: 2' Akgun (G), 7' e 39' Diaoune (L), 44' Batrakov (G), 52' aut. Ozer (G), 61' Osimhen (G)