Gli attaccanti tentennano? Ci pensa Carlos Augusto: Inter in dieci ma 1-0 sullo Shakhtar
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 22:39Serie A
autore Dimitri Conti
21.10.2026 22:39Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Inter in vantaggio per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk, al 77' segna Carlos Augusto! A segno anche nel fine settimana di Serie A, il brasiliano sblocca la partita di Champions League, ricevendo un assist perfetto di Mkhitaryan e battendo Riznyk con un tocco a tu per tu. Nonostante l'uomo in meno, i nerazzurri sono quindi in vantaggio.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:00 Serie A
Nico Paz esalta il Como: "Proseguendo su questa strada possiamo diventare una grandissima squadra"
22:58 Serie A
Manchester United, Tielemans: "Ci hanno sovrastato, accettiamolo. Ultima con Carrick? Non lo so"
22:48 Serie ATMW
TMWCarrick e lo United affondano (in attesa di Gasp), a Manchester torna il fantasma di Conte?
22:45 Serie A
Milan, sfida al Liverpool per Gilberto Mora: il talento messicano nel mirino per gennaio
22:39 Serie A
Gli attaccanti tentennano? Ci pensa Carlos Augusto: Inter in dieci ma 1-0 sullo Shakhtar
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi