Rennes, Haise: "La Juventus è un mostro sacro mondiale, non tanti hanno le tre stelle"

Franck Haise, tecnico del Rennes, presenta la sfida contro la Juventus alla vigilia del match: "La Juventus è un mostro sacro mondiale. Questo si percepisce anche quando entri qua allo stadio. Poi non tante squadra hanno tre stelle come la Juventus. In Europa si possono incontrare squadre del genere anche se la Juve è abituata a giocare in Champions. Per noi è una grande occasione incontrare una favorita per la vittoria finale come la Juventus", ha detto oggi in conferenza stampa.

Cambierete il modo di difendere?

"Nelle ultime partite abbiamo concesse troppi gol e questo ci sta portando ad interrogarci sul nostro modo di difendere".

Sulla partita di domani...

"Abbiamo una rosa di grande qualità e tutti i giocatori che scenderanno in campo daranno il massimo per aiutare in fase difensiva. Poi faremo del nostro meglio per sostituire nel migliore dei modi Le Paul. La Juventus è una squadra molto forte con due attaccanti di grandi livello e qualità. Domani servirà una prestazione di squadra".