Manchester United, Carrick: "Voglio chiedere scusa ai tifosi. Il Como ha speso tanti soldi"

21:19 - Peggiora ulteriormente la crisi del Manchester United, sprofondato 4-1 in Champions League in casa del Como. Michael Carrick, allenatore dei Red Devils, a breve commenterà il brutto ko in conferenza stampa.

Cosa ne pensi della prestazione?

"Voglio chiedere scusa ai tifosi. Tengo a questa società come tutti e do tanto valore a questa squadra e la nostra prestazione non è accettabile. Non siamo migliorati rispetto alla partita contro il Leeds e non abbiamo dato tutto quello che potevamo in campo: da fuori è stato difficile vedere come abbiamo giocato".

Cosa hai pensato a bordo campo?

"Ho pensato tante cose a bordo campo ed è stato difficile capire questa prestazione disastrosa".

Sei andato dai tifosi a fine partita. Hai la sensazione di poter fare la stessa fine di Solskjaer?

"Io vado sempre verso i tifosi a prescindere dal risultato. Capisco quello che stanno vivendo nelle ultime settimane e soprattutto stasera. Loro hanno speso soldi e fatto sacrifici per essere qui oggi, ma il nostro modo di approcciare la gara è stata inaccettabile. A volte si può perdere e a volte si può vincere, ma quello che abbiamo fatto vedere oggi in campo è stato disastroso".

Qualche giocatore ti ha deluso?

"Si, non è una cosa personale, ma ribadisco che tutti abbiamo delle responsabilità nel rappresentare questo club. Io ho delle responsabilità come tutti. Non si tratta solo dei gol che abbiamo preso e di come li abbiamo presi: la nostra prestazione, in generale, è stata dura da vedere e da commentare".

Come commenti le parole di Bruno Fernandes che ha detto che alcuni collaboratori dello staff hanno detto ai giocatori di non pressare alto il Como?



"Abbiamo fatto un pressing uomo contro uomo ad inizio secondo tempo e abbiamo preso gol. In generale penso che se non si corre avanti e indietro è difficile poter solo provare a vincere le partite".

Come potete reagire in vista della sfida contro il Bournemouth?

"Io sono deluso, frustato e molto arrabbiato, ma ora bisogno voltare pagina e pensare alla prossima gara. Questa serata è stata difficile per tutti, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato e vedere cosa succede. In questo momento c’è solo tanto lavoro da fare per preparare la partita di campionato".

Hai la sensazione che i giocatori non giochino per te?

"Non è una questione di giocare per me, ma di giocare per questa squadra. Io tengo al Manchester United e provo sempre a dare il massimo e do il 100% perché tutta la mia vita ha ruotato attorno a questo club. Ora non c’entro io, ma bisogno parlare di quello che ogni calciatore vuole dare alla causa e vorrei veramente dire che danno il mio stesso contributo. Io non ho ancora parlato della mia posizione, io penso solo ai tifosi e a come si sono sentiti: non mi è assolutamente piaciuto quello che ho visto stasera".