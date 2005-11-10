Chivu insoddisfatto dell'Inter contro lo Shakhtar: al minuto 59 fa tre sostituzioni

Cristian Chivu non è soddisfatto del rendimento della sua Inter, ancora ferma sullo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, e al minuto 59 opera una tripla sostituzione. Lasciano il campo Dimarco, Spence e Calhanoglu, al loro posto entrano Diouf, Bisseck e Zielinski.

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