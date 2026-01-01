Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, tutti i motivi dietro l'addio di Maresca: c'entrano anche i rumors sulla Juve

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:08Calcio estero
Giacomo Iacobellis

Emergono nuovi dettagli sui motivi che hanno portato alla separazione tra Enzo Maresca e il Chelsea. A fare chiarezza è Sky Sports, attraverso l’analisi del suo inviato Kaveh Solhekol, che individua una serie di fattori, sportivi e non solo, alla base dell'addio del tecnico italiano.

Il primo motivo è legato ai risultati. Secondo l'emittente, il rendimento recente non è stato ritenuto all’altezza delle aspettative: una sola vittoria nelle ultime sette gare di Premier League e ben 20 punti complessivi persi da situazioni di vantaggio tra campionato e Champions League. Numeri considerati troppo negativi per un club che ambisce stabilmente ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Un secondo elemento riguarda le tensioni interne, in particolare sulla gestione degli infortuni e dei rientri in campo. Al Chelsea esiste un dipartimento medico indipendente che ha l’ultima parola sulle condizioni dei giocatori, una linea che il club non è disposto a superare. Secondo Sky, su questo tema ci sarebbero state divergenze significative con Maresca, mai realmente risolte.

Infine, hanno pesato anche fattori esterni. I continui accostamenti del tecnico a panchine prestigiose come Juventus e Manchester City avrebbero creato malumori interni, alimentando la percezione di una distrazione coincisa con il calo di risultati. Episodi come la mancata conferenza stampa post Bournemouth hanno rafforzato l’idea di un clima instabile, con la sensazione che, dietro le quinte, qualcosa non funzionasse già da tempo.

