Fiorentina, Kean unico infortunato assente oggi allo stadio: il club gigliato spiega il perché

Ha fatto discutere l’assenza di Moise Kean sugli spalti del Franchi, dove erano presenti gli altri infortunati della Fiorentina. L’attaccante è stato infatti l’unico a non assistere alla gara al fianco dei compagni, alimentando qualche interrogativo nel post-partita contro il Sassuolo (0-0 il risultato finale del match valido per il 34° turno).

A chiarire la situazione è stata la stessa società viola, spiegando - riporta FirenzeViola.it - che l’assenza di Kean è legata a un programma specifico di recupero: il giocatore ha svolto una doppia seduta di terapie al Viola Park, motivo per cui non era presente in tribuna.