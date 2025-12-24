Costa d'Avorio-Mozambico, le formazioni ufficiali: Ndicka e Kossonou guidano la difesa
Tanti giocatori del nostro campionato nella formazione iniziale della Costa d'Avorio, che esordisce stasera nella Coppa d'Africa 2025: Ndicka e Kossonou, di Roma e Atalanta, saranno i due centrali della difesa, mentre è inizialmente a disposizione l'attaccante dell'Udinese Bayo. Parte invece dalla panchina il mozambicano Bangal, in forza al Mestre. Queste le formazioni ufficiali della sfida inaugurale del Gruppo F:
COSTA D'AVORIO (4-3-3): Fofana; Konan, Kossounou, Ndicka, Doue; Seri, Sangare, Kessie; Diallo, Zaha, Diomande.
Allenatore: Fae.
MOZAMBICO (4-3-3): Siluane; Diogo Calila, Mandava, Mexer, Langa; Amade, Kambala, Guima; Witi, Ratifo, Catamo.
Allenatore: Conde Chiquinho.
