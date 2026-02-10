Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 24 giornate: Chivu aggancia Fabregas
Chivu agguanta Fabregas al comando della classifica di rendimento grazie al 7.5 rimediato contro il Sassuolo. Palladino sale sul podio, Italiano sprofonda mentre Hiljemark e Sammarco sono ancora da valutare. Queste le medie voto degli allenatori di Serie A:
1. Cristian Chivu (Inter) 6.67 (24)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.67 (23)
3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.50 (13)
4. Luciano Spalletti (Juventus) 6.47 (15)
5. Massimiliano Allegri (Milan) 6.43 (23)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.35 (24)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.35 (24)
8. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.23 (24)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.17 (24)
10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.14 (14)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.04 (24)
12. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (24)
13. Carlos Cuesta (Parma) 6.00 (24)
14. Oscar Hiljemark (Pisa) 6.00 (1)
15. Davide Nicola (Cremonese) 5.98 (24)
16. Kosta Runjaić (Udinese) 5.96 (24)
17. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.92 (24)
18. Marco Baroni (Torino) 5.76 (23)
19. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.71 (14)
20. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.50 (1)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
13. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
20. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
21. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
23. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
26. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
28. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
- - -
SERIE A, 24ª GIORNATA
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese 2-1
5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)
Sassuolo - Inter 0-5
11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
Juventus - Lazio 2-2
45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)
Atalanta - Cremonese 2-1
14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)
Roma - Cagliari 2-0
25’ e 65’ Malen
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 58
2. Milan 50
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Genoa 23
16. Cremonese 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Nico Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
7 reti: Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese) e Orban (Verona)
PROSSIMO TURNO
Pisa - Milan (venerdì 13 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Fiorentina (sabato 14 febbraio, ore 15, DAZN)
Lazio - Atalanta (sabato 14 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Juventus (sabato 14 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Sassuolo (domenica 15 febbraio, ore 12.30, DAZN)
Cremonese - Genoa (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)
Parma - Hellas Verona (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)
Torino - Bologna (domenica 15 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Roma (domenica 15 febbraio, ore 20.45, DAZN)
