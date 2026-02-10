Bologna, Italiano sulla questione rinnovi: "L'ho vissuto da calciatore, in campo non influisce"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio, Vincenzo Italiano ha spiegato di non essere preoccupato dalla situazione rinnovi, che vede Orsolini e Lucumì ancora lontani dall'accordo: "Mi è successo anche da calciatore, quando iniziava la partita pensavi solo a fare prestazione ma poi in altri momenti il cervello andava a pensare ad altro. Mi auguro che questa trattava tra società e calciatori non influisca sul campo ma venga messa in secondo piano".

Come si allena la percezione del pericolo?

"Secondo me abbiamo perso molte partite per la poca attenzione. Oggi ho battuto sul fare le chiusure preventive in maniera attiva, ossia che mentre siamo in possesso può succedere di tutto. Quella è la percezione massima che può scaturire nel momento in cui si fa qualcosa di errato. A campo aperto non dobbiamo subire rischi, ma anche su rimessa da fondo del portiere, rimessa laterale o palla inattiva".

Che Lazio si aspetta domani?

"Ho visto tutta l'ultima partita contro una Juventus in gran forma. Sarri fa giocare la Lazio in una determinata maniera ed ormai è tutto collaudato. Dobbiamo cercare di limitarli al massimo. Affronteremo una squadra di valore. Vorranno far vedere le loro qualità, sappiamo i loro pregi e difetti e viceversa. La Lazio ha grandi giocatori di talento e valore, ma domani c'è una semifinale storica che ci attende e faremo di tutto".