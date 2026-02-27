Che gol ha fatto Folorunsho! Cagliari avanti 1-0 a Parma, il rossoblù rientrava stasera da dicembre
Il Cagliari la sblocca col neo-entrato Michael Folorunsho al Tardini di Parma. Golazo del centrocampista rossoblù, che controlla sulla fascia destra e dalla lunga distanza beffa Corvi fuori dai pali.
La squadra di Pisacane si porta dunque avanti al 63' grazie alla rete del classe 1998, rientrato proprio stasera dopo l'infortunio di dicembre.
