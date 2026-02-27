Sassuolo, Palmieri: "Felici dei nostri ultimi due anni. Percorso continuativo"

Ospite del podcast Sky Calcio Unplugged non ha parlato solo del 'caso Reggiani', Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo.

Il dirigente neroverde ha fatto un punto anche sul momento della formazione di Fabio Grosso in Serie A:

"Siamo contenti. Ci sarà occasione di parlare della prima squadra, siamo contenti di quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni ma negli ultimi 13 anni il Sassuolo ha fatto un solo anno di Serie B, c'è un percorso continuativo di questa società ed è la dimostrazione che quando le cose si fanno si fanno con la giusta serietà e la giusta empatia tra le varie componenti".