Sassuolo, Palmieri: "Felici dei nostri ultimi due anni. Percorso continuativo"
TUTTO mercato WEB
Ospite del podcast Sky Calcio Unplugged non ha parlato solo del 'caso Reggiani', Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo.
Il dirigente neroverde ha fatto un punto anche sul momento della formazione di Fabio Grosso in Serie A:
"Siamo contenti. Ci sarà occasione di parlare della prima squadra, siamo contenti di quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni ma negli ultimi 13 anni il Sassuolo ha fatto un solo anno di Serie B, c'è un percorso continuativo di questa società ed è la dimostrazione che quando le cose si fanno si fanno con la giusta serietà e la giusta empatia tra le varie componenti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
"Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti