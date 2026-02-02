TMW
Modena, in chiusura l'arrivo di Antonio Imputato dal Monopoli
Operazione in entrata per il Modena.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club emiliano sta chiudendo con il Monopoli l'operazione per l'arrivo a titolo definitivo di Antonio Imputato, esterno destro classe 2004 reduce da una prima parte di stagione da 26 presenze e 2 gol nel Girone C di Serie C.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
