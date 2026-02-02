28 punti in classifica per il Cagliari. Il club: "Mercoledì allenamento a porte aperte"

Dopo il successo per 4-1 contro l'Hellas Verona, il Cagliari ha deciso di festeggiare insieme ai suoi sostenitori i 28 punti raccolti fino a questo momento e di permettere loro di vedere dal vivo un allenamento dei sardi. Di seguito il comunicato integrale: "Mercoledì 4 febbraio l’appuntamento è all’Unipol Domus: i tifosi rossoblù potranno assistere ad un allenamento a porte aperte della squadra allenata da mister Fabio Pisacane, che inizierà a preparare la sfida di lunedì 9 febbraio dello stadio Olimpico contro la Roma, e far sentire ai propri beniamini tutto il proprio calore ed entusiasmo".

Partiti con l'obiettivo di salvarsi, in questo momento sono addirittura 11 i punti di margine sulla Fiorentina, attualmente al 18° posto. Lunedì ci sarà la sfida delicatissima nella Capitale contro i giallorossi e i sardi la affronteranno con relativa tranquillità, vista la classifica attuale.