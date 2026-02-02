Ufficiale Colpo Cremonese per il centrocampo, dal Genoa arriva a titolo definitivo Thorsby

Morten Thorsby (29 anni) è un nuovo giocatore della Cremonese, adesso è anche ufficiale. La società lombarda in maglia grigiorossa ha infatti depositato in Lega Serie A il contratto del trasferimento del centrocampista norvegese. Affare a titolo definitivo, il classe 1996 passa alla corte di mister Davide Nicola, per un affare da circa 2 milioni di euro.

Thorsby, che tra l'altro è anche un ex Sampdoria, era arrivato al Genoa due anni e mezzo fa, nell'estate del 2023, venendo poi riscattato dall'Union Berlino nella successiva finestra estiva, per un affare complessivo da 3,5 milioni di euro.

In questo campionato di Serie A, che ha disputato con la maglia del Genoa per la prima parte, Thorsby ha messo assieme 13 presenze, delle quali 8 dal primo minuto. Con due gol segnati, uno contro il Torino e l'altro nella vittoria casalinga per 2-1 con il Verona.