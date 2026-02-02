Alphadjo Cissé al Milan dal Verona. Ma resterà in prestito fino a giugno al Catanzaro
Alphadjo Cisse è un nuovo giocatore del Milan, con la società rossonera che nelle scorse ore ha trovato tutti gli accordi del caso con il Verona. Proprio il club scaligero ha comunicato l'operazione in questi minuti, spiegando come il giocatore resterà in prestito fino al 30 giugno al Catanzaro:
"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto all'AC Milan - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alphadjo Cisse. Il giocatore rimarrà all'Unione Sportiva Catanzaro 1929 fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Alphadjo, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".
