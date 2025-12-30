Il Manchester United snobba la Roma e Gasperini: Zirkzee titolare contro il Wolverhampton
La Premier League si fa spettacolare questa sera, in occasione della 19a giornata di Premier League. Mentre Chelsea e Arsenal sono impegnate in casa con Bournemouth e Aston Villa, i Red Devils hanno la possibilità di rosicchiare qualche punto in classifica questa sera nella sfida contro i Wolves ultimi. Joshua Zirkzee - circondato da voci di mercato e interessamenti della Roma - parte titolare nell'undici predisposto da mister Amorim per il suo Manchester United, con Mason Mount assente per infortunio. Grande opportunità per l'attaccante teenager Chido Obi, convocato e in panchina con la prima squadra per la prima volta in stagione.
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Martinez, Heaven, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Cunha; Sesko.
A disposizione: Bayindir, Fredricson, Malacia, Yoro, J. Fletcher, T. Fletcher, Lacey, Mantato, Obi.
Allenatore: Amorim.
Wolverhampton (3-4-2-1): Sa; Doherty, Mosquera, Krejci; Tchatchoua, Arias, Gomes, Bueno; Mane, Hwang; Arokodare.
A disposizione: Johnstone, Hoever, Ojinnaka, Olagunju, Sutherland, Wolfe, Lopez, Gonzalez, Strand Larsen.
Allenatore: Edwards.
19a giornata, programma completo
Burnley - Newcastle
Chelsea - Bournemouth
Nottingham - Everton
West Ham - Brighton
Arsenal - Aston Villa
Manchester United - Wolverhampton
Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
Brentford - Tottenham
Sunderland - Manchester City
Classifica
1. Arsenal 42 punti
2. Manchester City 40
3. Aston Villa 49
4. Liverpool 32
5. Chelsea 29
6. Manchester United 29
7. Sunderland 28
8. Brentford 26
9. Crystal Palace 26
10. Fulham 26
11. Tottenham 25
12. Everton 25
13. Brighton 24
14. Newcastle 23
15. Bournemouth 22
16. Leeds 20
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 13
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 2