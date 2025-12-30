Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Manchester United snobba la Roma e Gasperini: Zirkzee titolare contro il Wolverhampton

Il Manchester United snobba la Roma e Gasperini: Zirkzee titolare contro il Wolverhampton TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Premier League si fa spettacolare questa sera, in occasione della 19a giornata di Premier League. Mentre Chelsea e Arsenal sono impegnate in casa con Bournemouth e Aston Villa, i Red Devils hanno la possibilità di rosicchiare qualche punto in classifica questa sera nella sfida contro i Wolves ultimi. Joshua Zirkzee - circondato da voci di mercato e interessamenti della Roma - parte titolare nell'undici predisposto da mister Amorim per il suo Manchester United, con Mason Mount assente per infortunio. Grande opportunità per l'attaccante teenager Chido Obi, convocato e in panchina con la prima squadra per la prima volta in stagione.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Martinez, Heaven, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Cunha; Sesko.
A disposizione: Bayindir, Fredricson, Malacia, Yoro, J. Fletcher, T. Fletcher, Lacey, Mantato, Obi.
Allenatore: Amorim.

Wolverhampton (3-4-2-1): Sa; Doherty, Mosquera, Krejci; Tchatchoua, Arias, Gomes, Bueno; Mane, Hwang; Arokodare.
A disposizione: Johnstone, Hoever, Ojinnaka, Olagunju, Sutherland, Wolfe, Lopez, Gonzalez, Strand Larsen.
Allenatore: Edwards.

19a giornata, programma completo
Burnley - Newcastle
Chelsea - Bournemouth
Nottingham - Everton
West Ham - Brighton
Arsenal - Aston Villa
Manchester United - Wolverhampton
Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
Brentford - Tottenham
Sunderland - Manchester City

Classifica
1. Arsenal 42 punti
2. Manchester City 40
3. Aston Villa 49
4. Liverpool 32
5. Chelsea 29
6. Manchester United 29
7. Sunderland 28
8. Brentford 26
9. Crystal Palace 26
10. Fulham 26
11. Tottenham 25
12. Everton 25
13. Brighton 24
14. Newcastle 23
15. Bournemouth 22
16. Leeds 20
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 13
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 2

Articoli correlati
Chi se non Zirkzee? L'attaccante cercato dalla Roma sblocca la gara col Wolverhampton... Chi se non Zirkzee? L'attaccante cercato dalla Roma sblocca la gara col Wolverhampton
Man United, Amorim su Zirkzee titolare: "Ha talento, i tifosi lo amano". Roma allontanata?... Man United, Amorim su Zirkzee titolare: "Ha talento, i tifosi lo amano". Roma allontanata?
Roma, concorrenza in casa per Zirkzee? L'Everton, dei Friedkin, pensa all'olandese... Roma, concorrenza in casa per Zirkzee? L'Everton, dei Friedkin, pensa all'olandese e a Mainoo
Altre notizie Calcio estero
Barcellona, Araujo caso delicato: previsto un colloquio con Flick per capire come... Barcellona, Araujo caso delicato: previsto un colloquio con Flick per capire come si sente
Ronaldo fa 957, ma non basta: doppio Wijnaldum, Al Nassr rimontato. Occhio a Inzaghi... Ronaldo fa 957, ma non basta: doppio Wijnaldum, Al Nassr rimontato. Occhio a Inzaghi
Nottingham, fuori l'ex Juve Savona. Il tecnico: "Ha fatto benissimo, ma gli diamo... Nottingham, fuori l'ex Juve Savona. Il tecnico: "Ha fatto benissimo, ma gli diamo una pausa"
Il Manchester United snobba la Roma e Gasperini: Zirkzee titolare contro il Wolverhampton... Il Manchester United snobba la Roma e Gasperini: Zirkzee titolare contro il Wolverhampton
Arsenal-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Rice e Calafiori a casa, chance per... Arsenal-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Rice e Calafiori a casa, chance per Sancho
Semenyo al Manchester City, affare in chiusura: da definire un aspetto col Bournemouth... Semenyo al Manchester City, affare in chiusura: da definire un aspetto col Bournemouth
Argentina, perquisita la sede della Federazione: indagine per evasione fiscale di... Argentina, perquisita la sede della Federazione: indagine per evasione fiscale di un partner
Chelsea-Bournemouth, le formazioni ufficiali: torna Estevao, Jimenez sempre più certezza... Chelsea-Bournemouth, le formazioni ufficiali: torna Estevao, Jimenez sempre più certezza
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta
3 Lazio, Castellanos mai così vicino alla cessione: Sarri vuole una punta alla Mertens, i nomi
4 Daniel Maldini cerca aria nuova, ci pensa anche la Juventus come vice-Yildiz
5 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Hojlund show al Napoli: "Conte allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì"
Immagine top news n.1 Da Lukaku a Hojlund e Pulisic: i precedenti che fanno sperare la Roma con Zirkzee
Immagine top news n.2 Rocchi risponde alla Lazio: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede sono pronto a lasciare"
Immagine top news n.3 Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo
Immagine top news n.4 Koné si sblocca davanti al suo mentore. Se inizia pure a segnare, la Roma ha un top player
Immagine top news n.5 Lazio, oggi le dimissioni di Sarri dopo l'operazione: verso la panchina col Napoli
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta
Immagine top news n.7 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Immagine news Serie A n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve essere più determinati. E in società..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Benjamin Dominguez fantasma al Bologna: piomba il River, insieme ad altri due club
Immagine news Serie A n.2 Inter, Zanetti su Chivu: "Felici della scelta, già da calciatore era molto intelligente"
Immagine news Serie A n.3 Barcellona, dalla Spagna spunta anche il nome di Juan Jesus per la difesa
Immagine news Serie A n.4 Lazio, l'agente di Romagnoli: "Ad oggi non ci sono stati sentori di rinnovo"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Inler: "Okoye é il nostro numero 1 ed ha la nostra fiducia. Padell un leader"
Immagine news Serie A n.6 Man United, Amorim su Zirkzee titolare: "Ha talento, i tifosi lo amano". Roma allontanata?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, buone notizie sul fronte rinnovi: Svoboda e Busio a un passo dalla firma
Immagine news Serie B n.2 Cesena, pronta la ricapitalizzazione per operare sul mercato: una punta è la priorità
Immagine news Serie B n.3 Empoli, caccia a un rinforzo in mezzo al campo: spunta il nome di Rafia del Lecce
Immagine news Serie B n.4 Padova, alzata l'offerta per Giunti del Perugia: si avvicina la fumata bianca
Immagine news Serie B n.5 Pescara, da Sardo e Corona a Masciangelo sono tre le operazioni ben avviate per gennaio
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Aiello: "Lescano-Olimpia? Offerta in linea con le richieste. Ora dipende da lui"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, definiti i primi due ingaggi per gennaio: sono Emmausso e Ciotti
Immagine news Serie C n.2 De Pieri in uscita dalla Juve Stabia: ci pensa il Novara. L'Inter valuta la soluzione migliore
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.4 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, c'è il ritorno di Foresti come direttore dell'area tecnica. Si occuperà del mercato
Immagine news Serie C n.6 Serie C, arrivano nuovi deferimenti dal TFN: colpite Triestina e Siracusa. Il comunicato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?