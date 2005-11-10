Chivu questa volta non difende Bastoni: "La sua è stata un'ingenuità, li avevo avvertiti"

Nel corso della conferenza stampa dopo il successo per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha spiegato quello che è successo in occasione del rosso ad Alessandro Bastoni: "È stata un'ingenuità. Già nell'intervallo avevo detto che non era bella come partita e dovevamo gestire meglio le frustrazioni. Non ho rivisto cos'è accaduto nel secondo episodio. Sono frustrazioni che spesso compromettono le andature delle partite".

Tutto è nato dopo la giocata di Alisson Santana?

"Quello era il miglior momento nostro, avevo guardato e visto loro più stanchi del solito. Un gesto del genere può compromettere ma fa parte del gioco. Dobbiamo accettare che le altre squadre ci possono provocare. Abbiamo accettato che siamo rimasti in dieci e abbiamo usato energie in più. Chi è entrato si è dato da fare, abbiamo fatto un 4-4-1, stavamo già soffrendo i loro terzini ed eravamo in ritardo. Abbiamo lasciato Thuram avanti e abbiamo messo anche Luis Henrique per avere un terzino di ruolo perché Diouf in quel ruolo deve migliorare. Thuram ha dato filo da torcere in profondità. Poi Martinez ha fatto due parate importanti ed è anche merito suo se abbiamo vinto".

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