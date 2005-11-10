Mkhitaryan sta dimostrando perché è l'unico over a cui l'Inter ha rinnovato il contratto

C'era una volta l'Inter di Yann Sommer, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij ed Henrik Mkhitaryan, tutti riportati in rigoroso ordine di ruolo. Questa estate il presidente Marotta e il club nerazzurro però hanno dovuto fare delle scelte a causa del tempo che avanzava e dell'età di questi giocatori, non rinnovando il contratto in scadenza dei primi quattro. L'unica eccezione è stato l'accordo del centrocampista armeno, che a 37 anni ha deciso di accettare l'offerta annuale dei campioni d'Italia.

C'erano delle perplessità, oggi non esistono più

Qualcuno si poneva delle domande sull'integrità fisica di Mkhitaryan, evidenziava come l'ex Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United e Roma non fosse più quello di un tempo e non offrisse più le stesse garanzie, ma lui ha continuato a lavorare in silenzio, non curandosi delle voci che correvano. Il classe '89, abituato da sempre a essere un titolarissimo, si è calato alla perfezione nel ruolo di riserva di lusso, non ha battuto ciglio quando lo spazio era pressoché nullo e, quando è stato chiamato in causa, non solo ha risposto presente, ma è stato decisivo.

Bologna e Shakhtar Donetsk, due partite e due gioielli

Mkhitaryan sta dimostrando il motivo per cui è l'unico over a cui l'Inter ha prolungato il contratto. Al Dall'Ara ha avviato l'azione del 3-1 con un aggancio sublime su assist di Calhanoglu e un filtrante con i tempi giusti per Carlos Augusto, ieri sera invece è stato autore dell'assist per l'1-0 con un tocco morbidissimo di sinistro. Due giocate che valgono un pezzo di stagione.