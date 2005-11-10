Inter, Chivu: "C'è stata un po' di superficialità e un po' di pressione. Sono felice così"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro dopo l'1-0 contro lo Shakhtar Donetsk e ha analizzato il successo sofferto dei suoi: "Un po’ di pressione si è vista in campo per la situazione in cui ci eravamo messi. C’è stata un po’ di superficialità, siamo rimasti in dieci e siamo andati in difficoltà ma abbiamo trovato qualcosa sotto il profilo del gioco".

Che cosa le lascia questa vittoria?

"Sono felice che abbiamo vinto anche se non abbiamo giocato sempre bene, oggi ci serviva questo. Posso citare tantissimi giocatori che hanno fatto bene oggi, quelli che sono subentrati, Barella, tutti hanno dato qualcosa in più. Quando si resta in dieci non è facile, per fortuna siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante".