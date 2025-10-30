Chivu ha cambiato l'Inter: ora nei secondi tempi la squadra va. Lo dicono i dati

L'Inter è ripartita dopo il ko contro il Napoli e lo ha fatto battendo 3-0 la Fiorentina con tre gol tutti nel secondo tempo. Cristian Chivu, almeno per ora, sembrerebbe essere riuscito a invertire una tendenza che lo scorso anno ha sicuramente pesato in negativo per i nerazzurri. Con Inzaghi infatti, soprattutto nella fase finale della stagione, la squadra calava alla distanza.

Ad ammetterlo è stato anche Henrikh Mkhitaryan, che nel suo libro ha spiegato che mancava la benzina per riuscirci. Un aspetto non secondario per chi vuole competere su tutti i fronti ad alto livello. I dati dicono che in 12 gare, di cui 9 di Serie A e 3 di Champions League, l'Inter ha avuto la meglio nella ripresa per 7 volte, pareggiando in 4 occasioni, due delle quali concluse portando a casa i 3 punti, e perdendo solo contro il Napoli. Una cosa è evidente, Chivu ha cambiato questo gruppo, se lo ha fatto in meglio o in peggio saranno i risultati e il tempo a dirlo.

I numeri nei secondi tempi

Inter-Torino 3-0 (5-0 complessivo)

Inter-Udinese 0-0 (1-2 complessivo)

Juventus-Inter 2-2 (4-3 complessivo)

Ajax-Inter 0-1 (0-2 complessivo)

Inter-Sassuolo 1-1 (2-1 complessivo)

Cagliari-Inter 0-1 (0-2 complessivo)

Inter-Slavia Praga 1-0 (3-0 complessivo)

Inter-Cremonese 2-1 (4-1 complessivo)

Roma-Inter 0-0 (0-1 complessivo)

Union SG-Inter 0-2 (0-4 complessivo)

Napoli-Inter 2-1 (3-1 complessivo)

Inter-Fiorentina 3-0 (3-0 complessivo)