Como, Da Cunha: "Serata storica, siamo felici. Passare tra le prime 8? Perché no"

Lucas da Cunha, centrocampista del Como, parla in mixed zone dopo il successo contro il Manchester United: "E' una serata storica, abbiamo vinto contro una grande squadra e fatto 4 gol. Noi sappiamo come giochiamo, come fare male e lo abbiamo dimostrato anche stasera, siamo pronti a giocare queste partite. Abbiamo avuto tante occasioni, come al solito".

Oggi un po' un ritorno alle origini per te, che sei nato esterno.

"Il mister oggi aveva bisogno di me come esterno e per me non è un problema, posso andare a destra, a sinistra e al centro".

Siete l'italiana migliore in Champions: pensate anche alle prime 8 posizioni?

"Noi pensiamo a tutto, anche a passare agli ottavi subito. Però adesso concentriamoci sul giocare bene".