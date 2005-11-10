Nico Paz esalta il Como: "Proseguendo su questa strada possiamo diventare una grandissima squadra"

Gara stratosferica quella del Como, che questa sera ha battuto 4-1 Manchester United nel confronto valido per la terza giornata di League Phase di Champions League, e gara altrettanto sensazione quella dell'argentino Nico Paz, autentico mattatore di serata con due gol e un assist a referto.

Queste, le sue parole in mixed zone: "Si, è stata una notte bellissima, ho potuto fare il mio gioco, e sono davvero molto felice. Anche il tecnico, Fabregas, era molto felice, abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto, abbiamo lottato come dovevamo e abbiamo giocato con personalità: dobbiamo continuare così. Non era facile stasera, ma quelle che si sono viste sono le nostre caratteristiche, penso davvero si sia una buonissima squadra, e, proseguendo su questa linea possiamo diventare una grandissima squadra".