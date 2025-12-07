Chivu prevale nettamente nel duello contro Fabregas, Gallo: "La lezione di Cristian"

Prova di forza dell'Inter, che nel match casalingo contro il Como prevale con un netto 4-0. Una prestazione di cui Massimiliano Gallo, dalle colonne del Corriere dello Sport, individua il momento chiave: "La lezione di ferocia agonistica arriva al minuto 80. Inter-Como è già sul 2-0. Ramon, il centrale di Fabregas, recupera un pallone sulla destra e viene aggredito come solo nei documentari di National Geographic. Prima Lautaro, poi Calhanoglu, quindi Barella, con Mkhitaryan che sta lì a sovrintendere. I quattro azzannano il pallone, lo recuperano e scattano come felini. Si parte da un colpo di tacco di Barella. Uno, due, tre, il pallone finisce a Calhanoglu che dalla sua mattonella segna la terza rete. È l’immagine che rende l’idea della serata dell’Inter".

Chivu prevale su Fabregas, dato da molti in estate come prima scelta per il post Inzaghi: "Probabilmente avrebbe fatto bene anche Fabregas ma Chivu sta dimostrando partita dopo partita che ci sa fare. E lo sta dimostrando senza mai rinunciare al suo stile. Uno stile ancelottiano. È per le rivoluzioni gentili e non per il pugno di ferro. Non era affatto semplice, dopo le mazzate dello scorso anno, convincere i calciatori dell’Inter che erano ancora una squadra. Li ha portati a giocare al servizio del collettivo".

Un successo che vale la vetta e che mostra come il tecnico sappia gestire al meglio la rosa: "L’Inter è per una notte in testa alla classifica, in attesa di Napoli-Juventus (Torino-Milan si gioca domani). In quattordici partite i nerazzurri hanno segnato 32 gol, sono per distacco il primo attacco del campionato. L’impressione è che il romeno sia il tecnico che meglio di altri sia riuscito a far fruttare i concetti di turnover e rosa ampia. Ovviamente conta anche il livello di chi va in campo. E quando Lautaro e Thuram tornano a segnare nella stessa partita, è più facile che le cose vadano bene".